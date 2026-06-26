Nubia Air Pro готовится к выходу: смартфон толщиной 5,99 мм будет оснащён аккумулятором ёмкостью 5000 мА·ч

ZTE готовит к запуску Nubia Air Pro — тонкий смартфон среднего класса, который должен сочетать в себе корпус толщиной 5,99 мм, емкий аккумулятор и камеру с высоким разрешением.

Что известно о характеристиках

По данным Notebookcheck, Nubia Air Pro будет оснащен металлической рамкой и защитой по стандарту IP69K. Смартфон будет весить 172 грамма, а его толщина составит 5,99 мм. В то же время издание отмечает, что к этой цифре следует относиться с осторожностью, поскольку обычная модель Nubia Air на практике оказалась толще заявленного значения.

Nubia Air Pro

На передней панели будет установлен 6,77-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью HDR до 4500 нит. Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп.

Основная камера на задней панели будет иметь разрешение 108 мегапикселей. Также упоминается второй модуль, но его характеристики пока не раскрываются. Блок камер выполнен в удлиненном стиле, напоминающем дизайн iPhone Air.

За производительность будет отвечать MediaTek Dimensity 7100. Смартфон должен выйти с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом 256 или 512 ГБ. Аккумулятор емкостью 5000 мА·ч будет поддерживать зарядку мощностью до 45 Вт через USB-C.

Nubia Air Pro

Отдельная особенность модели — аксессуар в виде ремешка, позволяющий закрепить смартфон на руке для использования в спортивном режиме. В таком режиме устройство сможет отслеживать количество шагов, сожженные калории и пройденное расстояние с помощью GPS.

По предварительным данным, в Европе Nubia Air Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти будет стоить около 350 евро, или примерно 399 долларов. Официальные цены компания ZTE пока не подтвердила.