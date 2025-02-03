Hardnews

Известны сроки выхода первого гибкого iPhone

GSMinfo03.02.2025
Гнучкий iPhone

Apple планирует выпустить складной iPhone в 2026 году. Компания почти завершила выбор поставщика гибких дисплеев нового поколения для будущего складного iPhone.

По данным корейского портала ETNews, Apple выдвигает жесткие требования к экрану, в частности относительно толщины, размера, радиуса кривизны и прочности. Главное условие — отсутствие складок на экране.

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Ожидается, что выбор поставщика будет завершен до апреля 2025 года. По разным прогнозам, первый складной iPhone может быть анонсирован в период с 2025 до 2027 года, а по данным The Information, это произойдет уже в 2026 году.

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GSMinfo03.02.2025
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