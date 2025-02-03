Відомі терміни виходу першого гнучкого iPhone

Apple планує випустити складаний iPhone у 2026 році. Компанія майже завершила вибір постачальника гнучких дисплеїв нового покоління для майбутнього складаного iPhone.

За даними корейського порталу ETNews, Apple висуває жорсткі вимоги до екрану, зокрема щодо товщини, розміру, радіусу кривизни та міцності. Головна умова – відсутність складок на екрані.

Очікується, що вибір постачальника буде завершено до квітня 2025 року. За різними прогнозами, перший складаний iPhone може бути анонсований у період з 2025 до 2027 року, а за даними The Information, це станеться вже у 2026 році.