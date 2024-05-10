Microsoft вскоре запустит собственный магазин мобильных игр

Microsoft запускает собственный «кросс-платформенный» онлайн-магазин мобильных игр, чтобы конкурировать с Play Store от Google и App Store от Apple. Об этом пишет издание PCmag.

Согласно сообщению Microsoft, новый конкурент заработает в июле этого года и будет предлагать только игры, принадлежащие Microsoft, такие как Candy Crush, Farm Heroes, мобильная версия Minecraft, Call of Duty: Mobile и Diablo Immortal. Однако эти игры не обязательно будут добавлены все сразу. Вскоре после запуска магазин мобильных игр Microsoft откроется и для игр сторонних разработчиков.

«Это то, что мы давно хотели сделать«, — сказала президент Xbox Сара Бонд в интервью агентству Bloomberg в четверг, раскрывая эту новость на технологической конференции, организованной изданием.

Бонд говорит, что основной причиной приобретения Activision Blizzard, в состав которой также входит студия мобильных игр King, было то, что Microsoft могла серьезно продвинуться в мобильные игры.

Офис Activision Blizzard Источник: 80.lv

«На самом деле не существует ни одной игровой платформы в магазине, которая была бы ориентирована на игроков и была бы по-настоящему кросс-устройством«, — сказала Бонд.

«Мы собираемся начать с Интернета, и мы делаем это, потому что это действительно позволяет нам получить опыт, доступный на всех устройствах, во всех странах, независимо от, знаете, закрытых экосистемных магазинов«, — продолжила Бонд. После запуска на базе браузера, магазин мобильных игр Microsoft может запуститься в других формах в будущем.

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) еще в ноябре заявил, что магазин мобильных игр находится в процессе разработки, назвав его «важной частью нашей стратегии».

Отвечая на вопрос о недавнем решении Microsoft закрыть четыре свои игровые студии, несмотря на то, что некоторые из них выпускали отмеченные наградами игры, Бонд несколько туманно ответила, что Microsoft смотрит на другие показатели, когда решает, что делать со своими дочерними компаниями.

Толчок Microsoft к мобильным играм может быть ее подходом к решению проблемы стагнации игрового рынка, который уже не видит экономического бума, наблюдавшегося в начале пандемии. Бонд говорит, что игровая индустрия в целом переживает «переходный период», и что по крайней мере в течение последнего года она находится в «плоском состоянии». Руководитель также утверждает, что количество денег, необходимых для создания игры ААА-качества, возросло — еще одна мысль, которая может подтолкнуть Microsoft к созданию мобильных игр.