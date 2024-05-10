Sharp представила две новые модели смартфонов: Aquos R9 и Aquos wish4

Компания Sharp представила две новые модели смартфонов: Sharp Aquos R9 и Sharp Aquos wish4. Об этом сообщает издание GSMArena.

Первый позиционируется как премиальное устройство с элегантным минималистичным дизайном и высоким уровнем производительности. Корпус выполнен в стиле «сэндвича» из стекла и металла, на задней панели — двойная камера с модулями на 50 Мп. 6,5-дюймовый OLED-экран поддерживает частоту обновления до 240 Гц. Внутри работает процессор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, а объем оперативной памяти составляет 12 ГБ.

Sharp Aquos R9 может похвастаться изящным дизайном премиум-класса, в то время как Sharp Aquos wish4 предлагает более бюджетный вариант с похожим внешним видом, но с пластиковым корпусом и одним модулем камеры на 50 Мп.

Sharp Aquos wish4 является бюджетной альтернативой старшей модели. Устройство имеет похожий внешний вид, но корпус изготовлен из пластика, а камера представлена одним модулем на 50 Мп. В качестве процессора используется бюджетный чипсет MediaTek Dimensity 700, объем оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ. IPS-экран диагональю 6,6 дюйма имеет разрешение HD+.

Оба смартфона имеют аккумулятор емкостью 5000 мАч и работают под управлением Android 14.

Sharp Aquos R9 будет доступен в среднебюджетном ценовом сегменте, а Sharp Aquos wish4 — в сегменте начального уровня. Предполагается, что новинки понравятся пользователям, которые устали от кричащего дизайна устройств от китайских вендоров.