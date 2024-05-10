Sharp представила дві нові моделі смартфонів: Aquos R9 та Aquos wish4

Компанія Sharp представила дві нові моделі смартфонів: Sharp Aquos R9 і Sharp Aquos wish4. Про це повідомляє видання GSMArena.

Перший позиціонується як преміальний пристрій з елегантним мінімалістичним дизайном і високим рівнем продуктивності. Корпус виконаний у стилі “сендвіча” зі скла і металу, на задній панелі – подвійна камера з модулями на 50 Мп. 6,5-дюймовий OLED-екран підтримує частоту оновлення до 240 Гц. Всередині працює процесор Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, а обсяг оперативної пам’яті становить 12 ГБ.

Sharp Aquos R9 може похвалитися витонченим дизайном преміум-класу, в той час як Sharp Aquos wish4 пропонує більш бюджетний варіант зі схожим зовнішнім виглядом, але з пластиковим корпусом і одним модулем камери на 50 Мп.

Sharp Aquos wish4 є бюджетною альтернативою старшій моделі. Пристрій має схожий зовнішній вигляд, але корпус виготовлений із пластику, а камера представлена одним модулем на 50 Мп. В якості процесора використовується бюджетний чіпсет MediaTek Dimensity 700, об’єм оперативної пам’яті – 4 ГБ, постійної – 64 ГБ. IPS-екран діагоналлю 6,6 дюйма має роздільну здатність HD+.

Обидва смартфони мають акумулятор ємністю 5000 мАг і працюють під управлінням Android 14.

Sharp Aquos R9 буде доступний у середньобюджетному ціновому сегменті, а Sharp Aquos wish4 – у сегменті початкового рівня. Передбачається, що новинки сподобаються користувачам, які втомилися від кричущого дизайну пристроїв від китайських вендорів.