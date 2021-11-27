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Вперше в історії смартфон набрав понад 1 мільйон балів у AnTuTu

27.11.2021
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Xiaomi Mi 10 AnTuTu

У базі даних найпопулярнішого у світі бенчмарку – китайського AnTuTu – вперше з’явився смартфон, який зумів набрати за результатами тестів понад мільйон балів. На рахунку Realme GT 2 Pro 5G числиться 1025215 «папуг».


Офіційна прем’єра цього смартфона має відбутися наступного року. Апарат отримав новітній чіпсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 (Snapdragon 898), хоча раніше ходили чутки про актуальний Qualcomm Snapdragon 888. Цікаво, що новий чемпіон зумів випередити колишнього лідера – геймерський апарат Nubia Red Magic 6.

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З чуток, Realme GT 2 Pro 5G буде оснащений 6,51-дюймовим AMOLED-екраном роздільною здатністю Full HD+ з підвищеною частотою оновлення картинки в 120 Гц. Також говорять про головний 50-мегапіксельний сенсор основної камери, доповнений оптичною стабілізацією, і 32-мегапіксельну фронталку.

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27.11.2021
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