ПриватБанк блокирует карты клиентов, которые хотят снять деньги, находясь за границей: почему так?

Сейчас, как никогда много украинцы находятся за границей. Большинство из них продолжают пользоваться собственными украинскими банковскими картами. Благо ними можно рассчитываться в магазинах, осуществлять бронирование и даже снимать наличные деньги в местных банкоматах. Но с последним пунктом не все так просто. Клиентка Приватбанка, которая кстати, имеет статус VIP и платит за все услуги вовремя, столкнулась с серьезной проблемой. Когда женщина хотела снять наличные, транзакция была отклонена, и ПриватБанк ко всему, сразу же заблокировал счет.





Об этом потерпевшая написала на странице ПриватБанка на сайте Минфина

Женщина говорит, что снять она хотела собственных средств, и почему-то ей это не удалось. Более того, банк заблокировал счет и теперь она не может им пользоваться. Вместе с картой, “замороженными” стали и все сбережения. Уже почти месяц банк игнорирует проблему, женщина заполнила заявление о возврате средств, и его обещают рассмотреть в течение 120 дней. Дозвониться в контакт-центр украинка тоже не может, хотя говорит, что из других номеров, например, маминого все удается.



“Дозвониться в поддержку, чтобы прояснить ситуацию, не могу уже месяц, хотя другим клиентам (звонила по номеру мамы) отвечают”, – отметила она.

ПриватБанк нашел, что на это ответить

“Мы получили запрос на совершение операции от банка, обслуживающего этот банкомат. Повторного запроса об отмене операции из-за сбоя в работе банкомата не поступало, поэтому мы вынуждены были ее осуществить”, – пояснили в финучреждении. То есть причина в поломке банкомата.

Сейчас Приватбанк уже отправил все необходимые документы в иностранный банк, поэтому эту ситуацию планируют решить в ближайшее время. То, что деньги могут вернуть через 120 дней, объясняют регламентом международной платежной системы.

Ну а то, что клиентка не может дозвониться, объясняют ее местонахождением. Обычно банк самостоятельно перезванивает клиентам, а в данном случае оператор говорит, что абонент не находится в сети. Вероятно, потому, что женщина не в Украине.