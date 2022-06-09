Польща повідомила про нові, рекордно високі виплати для українських біженців

Зараз в Польщі перебуває майже три мільйони українців, які переїхали туди після 24 лютого. Поляки дуже активно допомагають всім, і з пошуком роботи, і з вивченням мови і з фінансовою підтримкою. Зокрема, стало відомо, що українці претендують на новий вид допомоги від Червоного хреста. Щоправда є ряд нюансів. Оформити виплату можуть лише ті хто живе на території Лодзинського повіту, і до цього не оформлював жодних додаткових виплат, окрім тих, які за замовчуванням виплачував польський уряд.





Допомога виплачуватиметься протягом чотирьох місяців

Допомога розрахована на певні категорії сімей:

Жінки, які проживають самі з неповнолітніми дітьми, або батьками, котрим за 50. Сім’ї, які очолюють люди старше 50 років. Сім’ї, які опікуються двома чи більше неповнолітніми дітьми, або людьми старше 50 років. Сім’ї, де є бодай одна особа з особливими потребами.

Подавати заявку можна вже, і максимум на п’ятьох членів родини. Відтак заявник отримає 720 злотих, що еквівалентно 4897 грн, а кожен додатковий член родини отримає по 610 злотих, тобто 4 207 грн. Таким чином місяць, сім’я з п’яти осіб зможе отримати понад 3000 злотих, що досить багато.

Як подати заявку?

Подати заявку може хтось один із сім’ї, але всі інші мають мати при собі наступні документи:

закордонний паспорт громадянина України;

І D- картку або звичайний внутрішній паспорт громадянина України;

картку або звичайний внутрішній паспорт громадянина України; закордонний паспорт іноземця з посвідкою на проживання;

для дітей свідоцтво про народження.

Щоб подати заявку треба завантажити на телефон додаток Червоного хреста і слідувати інструкціям, які там є. Після подачі заявки з сім’єю зв’яжеться уповноважена особа для уточнення та підтвердження інформації. Гроші можна витрачати на будь-які власні потреби.