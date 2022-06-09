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Польща повідомила про нові, рекордно високі виплати для українських біженців

10.06.2022
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Зараз в Польщі перебуває майже три мільйони українців, які переїхали туди після 24 лютого. Поляки дуже активно допомагають всім, і з пошуком роботи, і з вивченням мови і з фінансовою підтримкою. Зокрема, стало відомо, що українці претендують на новий вид допомоги від Червоного хреста. Щоправда є ряд нюансів. Оформити виплату можуть лише ті хто живе на території Лодзинського повіту, і до цього не оформлював жодних додаткових виплат, окрім тих, які за замовчуванням виплачував польський уряд.

Допомога виплачуватиметься протягом чотирьох місяців

Допомога розрахована на певні категорії сімей:

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  1. Жінки, які проживають самі з неповнолітніми дітьми, або батьками, котрим за 50.
  2. Сім’ї, які очолюють люди старше 50 років.
  3. Сім’ї, які опікуються двома чи більше неповнолітніми дітьми, або людьми старше 50 років.
  4. Сім’ї, де є бодай одна особа з особливими потребами.

Подавати заявку можна вже, і максимум на п’ятьох членів родини. Відтак заявник отримає 720 злотих, що еквівалентно 4897 грн, а кожен додатковий член родини отримає по 610 злотих, тобто 4 207 грн. Таким чином місяць, сім’я з п’яти осіб зможе отримати понад 3000 злотих, що досить багато.

Як подати заявку?

Подати заявку може хтось один із сім’ї, але всі інші мають мати при собі наступні документи:

  • закордонний паспорт громадянина України;
  • ІD-картку або звичайний внутрішній паспорт громадянина України;
  • закордонний паспорт іноземця з посвідкою на проживання;
  • для дітей свідоцтво про народження.

Щоб подати заявку треба завантажити на телефон додаток Червоного хреста і слідувати інструкціям, які там є. Після подачі заявки з сім’єю зв’яжеться уповноважена особа для уточнення та підтвердження інформації. Гроші можна витрачати на будь-які власні потреби.

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10.06.2022
1 хвилина на прочитання
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