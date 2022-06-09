ПриватБанк блокує картки клієнтів, які хочуть зняти гроші перебуваючи закордоном: чому так?

Зараз, як ніколи багато українців перебуває закордоном. Більшість з них продовжують користуватися власними українськими банківськими картками. Благо ними можна розраховуватися в тамтешніх магазинах, здійснювати бронювання і навіть знімати готівку у місцевих банкоматах. Та з останнім пунком не все так просто. Клієнтка Приватбанку, яка до речі має статус VIP і платить за всі послуги вчасно, стикнулася з серйозною проблемою. Коли жінка хотіла зняти готівку транзакцію було відхилено, і ПриватБанк до всього, одразу ж заблокував рахунок.





П ро це потерпіла написала на сторінці Приватбанку на сайті Мінфіну

Жінка каже, що зняти вона хотіла власні кошти, і чомусь їй це не вдалося. Ба більше, банк заблокував рахунок і тепер вона не може ним користуватися. Разом з карткою, “замороженими” стали й всі заощадження. Вже майже місяць банк ігнорує проблему, жінка заповнила заяву на повернення коштів, і її обіцяють розглянути протягом 120 днів. Додзвонитися до контакт-центру українка теж не може, хоча каже, що з інших номерів, наприклад, маминого все вдається.

“Додзвонитися в підтримку, щоб прояснити ситуацію, не можу вже місяць, хоч іншим клієнтам (телефонувала з номера мами) відповідають”, – зазначила вона.

ПриватБанк знайшов, що на це відповісти

“Ми отримали запит на здійснення операції від банку, який обслуговує цей банкомат. Повторного запиту про скасування операції через збій у роботі банкомата не надходило, тому ми вимушені були її здійснити”, – пояснили у фінустанові. Тобто, причина в поломці банкомату.

Наразі Приватбанк вже відправив всі необхідні документи до іноземного банку, то ж цю ситуацію планують вирішити найближчим часом. Те, що гроші можуть повернути аж через 120 днів, пояснюють регламентом міжнародної платіжної системи.

Ну а те, що клієнтка не може додзвонитися пояснюють з її місцеперебуванням. Зазвичай банк самостійно передзвонює клієнтам, а в даному випадку оператор говорить, що абонент не в мережі. Ймовірно через те, що жінка не в Україні.