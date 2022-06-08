Украинцам раздают миллионы гривен прямо на вокзале

В мае эвакуационными поездами в Днепр и Львов прибыло около 3,2 тыс. украинцев. Они вынуждены были покинуть свои дома в Запорожье и Покровске из-за активизации военных действий в этих регионах. Однако оказавшись в новом городе, эвакуированные украинцы не остались без опеки государства.





По приезде переселенцы прямо на железнодорожном вокзале получили материальную помощь. Выплаты проводили отделения «Укрпочты», которые были заранее обустроены именно для этих целей. В целом внутренне перемещенные лица в течение месяца получили 7,4 млн. грн. За эти средства новоприбывшие смогут обустроиться на новом месте, приобрести необходимые продукты и снять жилье.

Как отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, еще с момента запуска «Укрзализныцей» первых эвакуационных поездов для переселенцев, в правительстве осознали, что эти люди отчаянно нуждаются в поддержке. Они были вынуждены покинуть собственные дома, спасая свои жизни и жизни собственных детей. Вынужденные переселенцы оказались в чужом городе, где у них нет ни родных, ни друзей. Наименьшее, что может сделать государство, – оказать им финансовую помощь, благодаря которой внутренне перемещенные лица смогут освоиться на новом месте.

На данный момент услуга выплаты материальной помощи для украинцев, прибывших на эвакуационных поездах, предоставляется только на вокзалах Днепра и Львова. Там расположены специальные «полевые» отделения «Укрпочты», которые собственно и осуществляют выплаты. Переселенцы могут получить фиксированную сумму в размере 2 тыс. грн – для взрослых, или 3 тыс. грн – для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью.

Недавно в «Укрпочте» анонсировали открытие отделений для выплаты помощи переселенцам на вокзалах еще нескольких западных городов Украины. В частности, получать деньги от государства уже в ближайшее время смогут пассажиры эвакуационных поездов, прибывающих в Ужгород, Черновцы и Ивано-Франковск.