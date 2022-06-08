Українцям роздають мільйони гривень прямо на вокзалі

У травні евакуаційними потягами до Дніпра та Львова прибуло близько 3,2 тис. українців. Вони змушені були залишити свої домівки у Запоріжжі та Покровську через активізацію військових дій у цих регіонах. Однак опинившись у новому місті евакуйовані українці не лишилися без опіки держави.





По приїзді переселенці просто на залізничному вокзалі отримали матеріальну допомогу. Виплати проводили відділення «Укрпошти», які було заздалегідь облаштовано саме для цих цілей. Загалом внутрішньо переміщені особи протягом місяця отримали 7,4 млн. грн. За ці кошти новоприбулі зможуть облаштуватися на новому місці, придбати необхідні продукти та зняти собі житло.

Як зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, ще з моменту запуску «Укрзалізницею» перших евакуаційних потягів для переселенців, в уряді усвідомили, що ці люди відчайдушно потребують підтримки. Вони були змушені покинути власні домівки, рятуючи свої життя та життя власних дітей. Вимушені переселенці опинилися у чужому місті, де не мають ні рідних, ні друзів. Тож найменше, що може зробити держава, – надати їм фінансову допомогу, завдяки якій внутрішньо переміщені особи зможуть освоїтися на новому місці.

Наразі послуга виплати матеріальної допомоги для українців, що прибули на евакуаційних потягах, діє лише на вокзалах Дніпра та Львова. Там розташовані спеціальні «польові» відділення «Укрпошти», які власне і здійснюють виплати. Переселенці можуть отримати фіксовану суму у розмірі 2 тис. грн – для дорослих, чи 3 тис. грн – для дітей віком до 18 років і осіб із інвалідністю.

Нещодавно в «Укрпошті» анонсували відкриття відділень для виплати допомоги переселенцям на вокзалах кількох інших західних міст України. Зокрема отримувати гроші від держави вже найближчим часом зможуть пасажири евакуаційних потягів, що прибувають до Ужгорода, Чернівців та Івано-Франківська.