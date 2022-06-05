ПриватБанк сделал заявление: банкоматы в некоторых городах не будут выдавать наличные

Крупнейший банк Украины обратился к части украинцев с важной новостью. ПриватБанк не будет выдавать наличку некоторым гражданам Украины. Это связано с тем, что финансовое учреждение приостанавливает обслуживание граждан, которые проживают во временно оккупированных регионах Украины. И это вовсе не предательство. Дело в том, что на временно оккупированных территориях невозможно обслуживать банкоматы, а в магазинах рассчитываться картой почти невозможно, ведь оккупанты делают все, чтобы отключить интернет.





В первую очередь речь идет об оккупированном Мелитополе. Местные жители оказались в чертовски неприятной ситуации. Дело в том, что многие горожане продолжают работать в удаленном формате на украинские компании. Им платят заработную плату в гривне на банковскую карту. Но банкоматы не пополняются, центральное отделение Приватбанка давно закрыто, а оплатить в магазинах картой почти невозможно. Орки регулярно отключают вышки сотовой связи, чтобы украинцы оставались без доступа к интернету, а значит, и к информации. А без доступа к интернету не работают терминалы в магазинах.

Люди вынуждены тратить целые дни, а то и по несколько, чтобы найти себе еду. Им приходится надеяться на то, что интернет все же появится и они смогут оплатить покупки картой. Очень часто людям приходится тратить даже не один день на поиск продуктов. Более того, заправить автомобиль вовсе невозможно, ведь АЗС города обслуживают автомобилистов только на наличку в рублях. Тем временем оккупационные власти Запорожской и Херсонской областей массово отбирают автозаправочные станции местных у предпринимателей. Они планируют завозить бензин с Крыма и продавать его на “своих” заправках.

А еще, местные фермеры вынуждены выбрасывать урожай ранних овощей. Десятки тонн огурцов и томатов гниют на обочинах, поскольку оккупанты не выпускают фуры на подконтрольную Украине территорию.