ПриватБанк зробив заяву: банкомати в деяких містах не будуть видавати готівку

Найбільший банк України звернувся до частини українців із важливою новиною. ПриватБанк не видаватиме готівку деяким громадянам України. Це пов’язано з тим, що фінансова установа зупиняє обслуговування громадян, які мешкають у тимчасово окупованих регіонах. І це зовсім не зрада. Справа в тому, що на тимчасово окупованих територіях неможливо обслуговувати банкомати, а в магазинах розраховуватись карткою майже неможливо, адже окупанти роблять все, щоб відключити інтернет.





Насамперед йдеться про окупований Мелітополь. Місцеві жителі опинилися в дуже неприємній ситуації. Справа в тому, що багато городян продовжують працювати у віддаленому форматі на українські компанії. Їм виплачують заробітну плату у гривні на банківську картку. Але банкомати не поповнюються, центральне відділення Приватбанку давно закрите, а сплатити у магазинах карткою майже неможливо. Орки регулярно відключають вежі стільникового зв’язку, щоб українці залишалися без доступу до інтернету, а отже, і до інформації. А без доступу до інтернету не працюють термінали у магазинах.

Люди змушені витрачати цілі дні, а то й кілька, щоб знайти собі їжу. Їм доводиться сподіватися на те, що інтернет все ж таки з’явиться і вони зможуть оплатити покупки карткою. Дуже часто людям доводиться витрачати навіть не день на пошук продуктів. Більше того, заправити автомобіль зовсім неможливо, адже АЗС міста обслуговують автомобілістів лише на готівку у рублях.Тим часом окупаційна влада Запорізької та Херсонської областей масово відбирає автозаправні станції місцевих у підприємців. Вони планують завозити бензин із Криму та продавати його на “своїх” заправках.

А ще, місцеві фермери змушені викидати врожай ранніх овочів. Десятки тонн огірків та томатів гниють на узбіччях, оскільки окупанти не випускають фури на підконтрольну Україні територію.