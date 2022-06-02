Украинец нашел в кармане гривну, за которую дают в тысячи раз больше номинала

В Украине функционирует несколько популярных онлайн аукционов, где тысячи людей выставляют разные лоты, а коллекционеры пополняют ими свои коллекции. Очень часто украинцы продают интересные монеты или банкноты. В подобной категории часто древние монеты с богатой историей, или просто деньги, которые были выпущены не так давно и никакой исторической ценности не имеют. Особой изюминкой таких банкнот или монет является их уникальный брак. Именно такой брак привлек внимание многих пользователей к гривневой купюре, выпущенной в 1992 году.





Уникальность купюры в нетипичном расположении ее номера

Если присмотреться к купюре, то можно заметить, что ее номерной знак мало того, что расположен на лицевой стороне, да еще и в перевернутом виде. Эксперты говорят, это очень редкий брак и довольно странно, что продавец, который родом из Полтавы, продает гривну всего за 8000 грн. Правда, сейчас за лотом следит более 50 заинтересованных лиц, поэтому его цена в любой момент может возрасти.

Еще раньше одну гривну купили за 47 000 гривен

Ну и значительно больше обогатился еще один украинец, у которого нашлась металлическая гривна 1992 года выпуска. В эти годы такие гривны выпускали в ограниченном количестве, практически не выпускали, поэтому она показалась многим действительно ценным экземпляром.

Как показывает практика, самые ценные лоты существуют в ограниченном количестве. Если речь о деньгах, то гораздо больше выигрывает тот покупатель, который знает историю той или иной монеты или банкноты, знает, сколько подобных экземпляров в обращении и отталкиваясь от этого выставляет цену. Гораздо меньше стоят деньги с браком, хотя и здесь можно получить несколько сотен долларов.