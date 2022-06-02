Українець знайшов у кишені гривню, за яку дають в тисячі раз більше номіналу

В Україні функціонує кілька популярних онлайн аукціонів, де тисячі людей виставляють різноманітні лоти, а колекціонери поповнюють ними свої колекції. Дуже часто українці продають цікаві монети, чи банкноти. В подібній категорії часто стародавні монети з багатою історією, або ж просто гроші, які були випущені не так давно і ніякої історичної цінності не мають. Особливою родзинкою таких банкнот, чи монет є їхній унікальний брак. Саме такий брак привернув увагу багатьох користувачів до гривневої купюри, яка була випущена у 1992 році.





Унікальність купюри в нетиповому розташуванні її номер а

Якщо придивитися до купюри, то можна помітити, що її номерний знак мало того, що розміщений на лицьовій стороні, так ще й у перевернутому вигляді. Експерти кажуть, це дуже рідкісний брак і доволі дивно, що продавець, який родом із Полтави, продає гривню всього лиш за 8000 грн. Щоправда, зараз за лотом стежить понад 50 зацікавлених осіб, тому його ціна в будь-який момент може зрости.

Ще раніше, одну гривню купили за 47 000 гривень

Ну і суттєво більше збагатився ще один українець, у якого знайшлася металева гривня 1992 року випуску. В цих роках, такі гривні випускали у обмеженій кількості, практично не випускали, тому вона здалася багатьом дійсно цінним екземпляром.

Як показує практика, найцінніші лоти ті, які існують в обмеженій кількості. Якщо мова про гроші, то набагато більше виграє той покупець, який знає історією тої чи іншої монети або банкноти, знає, скільки подібних екземплярів є в обігу і відштовхуючись від цього виставляє ціну. Набагато менша вартість за гроші з браком, хоча й тут можна отримати кілька сотень доларів.