Стало известно, где остановится доллар в ближайшее время

Курс доллара в ближайшие 5-6 месяцев будет постепенно расти, пока не дойдет до отметки 40 грн/долл. Такой прогноз сделал главный аналитик компании Concorde Capital Александр Паращий. В июне же существенных изменений в стоимости «американца» ждать не стоит.





Эксперт отметил, что в течение следующих полугода будет наблюдаться устойчивая тенденция к удорожанию доллара. Ежемесячно он будет прибавлять в цене и ближе к концу осени зафиксируется на уровне 40 грн/долл. Однако Паращий подчеркнул, что не может гарантировать такое развитие событий, ведь валютный рынок сейчас непредсказуем и делать какие-то прогнозы относительно курса очень сложно.

Не способствует стабилизации курса и состояние отечественной экономики. Экспорт значительно сократился, импорт сузился до ввоза критических товаров, дефицит государственного бюджета непрерывно растет. Внутренний рынок расшатывает как карусель, потому чтобы просчитать курс хотя бы на несколько месяцев вперед нужно учесть немало факторов.

Но главную роль в процессе формирования курса все же играет Национальный банк. Именно от его монетарной политики зависит, насколько ослабнет гривна в ближайшие месяцы. Стоит отметить, что Александр Паращий не одобряет актуальную позицию НБУ и считает расточительностью поддержку фиксированного курса за счет золотовалютных резервов страны. Тем более, что этот курс абсолютно ничего общего с реальностью сейчас не имеет.

Аналитик Concorde Capital надеется, что регулятор в ближайшее время все же пересмотрит свою политику и откажется от стратегии сдерживания курса. Ведь о ставке 29,25 грн/долл на данный момент и говорить не приходится. Но даже если в Нацбанке и начнут постепенно ослаблять ограничения, этот процесс точно не будет быстрым. Поэтому в июне курс доллара, по мнению эксперта, существенно не изменится и будет держаться на уровне 36 грн/долл.