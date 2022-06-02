Астролог радить двом знакам Зодіаку бути дуже обережними: на них чатує небезпека

Прогнози астрологів часто бувають радісними, мотивуючими, але інколи й тривожними і такими, що змушують занепокоїтись про власний добробут. Відомий астропсихолог Валентина Вітррок заявила, що в червні на двох знаків Зодіаку постійно чатуватиме небезпека.





Водночас, жінка радить не панікувати, а спокійно вирішувати проблеми по мірі їх поступання. Якщо, мовляв вирішувати все з холодним розумом, то негативних наслідків вдасться уникнути.

Діва

Першим знаком, який потрапив у немилість удачі, є Діва. По-перше, на вас чекає дуже багато поїздок, які ви не планували і які вам сильно надокучатимуть. Це не ті поїздки, які дозволять розслабитися і перезавантажитися. На жаль, ефект буде протилежним. По-друге, ви відчуєте сильний брак фінансів. Грошей не вистачатиме навіть на основне, не те що якісь спонтанні бажання, чи великі покупки. Прийдеться багато планувати, рахувати, вирішувати і викручуватись з різних ситуацій. На фоні цього, ви відчуватимете стрес і можуть загостритися хронічні болячки. На першу половину місяця краще не планувати ніяких операцій, чи навіть простих медичних маніпуляцій.

Водолій

Водолії дуже ризикують потрапити у ДТП, тому астролог закликає їх мінімізувати кількість поїздок у червні, а якщо це неможливо, то буде дуже уважними за кермом. Крім цього, над знаком буквально нависають гучні скандали та конфлікти. Сварки можуть бути вдома, на роботі чи навіть у компанії друзів. Намагайтесь не провокувати ці скандали, і не підтримувати їх, адже наслідки будуть плачевними. Ви можете втратити і роботу і сім’ю. Вже під кінець місяця ситуація покращиться, і Водоліям можна буде розслабитися.