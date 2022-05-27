Не солью единой: эксперты рассказали, что еще может исчезнуть с полок магазинов

С тех пор как в Украине война, время от времени возникают разнообразные форс-мажорные ситуации. Сначала все столкнулись с дефицитом топлива, который не прошел и по сей день. Теперь с полок в магазинах массово исчезает соль. Там где она есть, цена невероятно кусается, ведь килограмм соли кое-где оценивают почти по 100 грн. Украинцев призывают не паниковать и не создавать искусственный дефицит, соль у нас будет. Есть, мол, более важные проблемы, обострение которых каждый почувствует уже совсем скоро.





С полок могут постепенно исчезать овощи

К сожалению, Херсонщина, являющаяся аграрным регионом и откуда поставлялись овощи и фрукты во все уголки Украины, находится в оккупации. Поэтому, во многих регионах наблюдается безумная нехватка овощей и фруктов, которая будет только усиливаться. В то же время, на самой Херсонщине овощи сейчас стоят буквально копейки, и их массово окупанты вывозят в аннексированный Крым. Например, молодая капуста стоит всего 10грн/кг, огурцы по 5 грн/кг, редис по 3 грн/кг. Люди продают урожай буквально за копейки, ведь если будут сопротивляться, то россияне могут просто отобрать его бесплатно.

“Наша область – аграрный регион, который снабжал овощи всей стране. Сначала кафиры отрезали временно оккупированную Херсонщину от Украины, а затем заставили продавать овощи за копейки, фактически ограбив. На чужих смертях и горе захватчики радуются дешевым и ворованным овощам”, – заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлонь.

Также, в этом году украинцы вероятно не полакомятся арбузами и дынями.

Овощи и фрукты частично будут импортными

Сейчас другие регионы пытаются нарастить выращивание овощей и фруктов, но этого не хватит, чтобы обеспечить всю страну. Придется закупать за границей, а это уже совсем другие цены. Соответственно, молодая капуста, картофель, свекла, морковь, лук и все остальное будут стоить не так, как мы привыкли.