Кабмін ухвалив низку нових правил для водіїв, які скоро почнуть діяти

Під час воєнного стану в Україні вже не вперше змінюють правила для водіїв. В перші місяці війни правила на дорогах були надто лояльними, а камери фіксації швидкості — вимкненими. Зараз суворі умови повертаються, задля забезпечення безпеки учасників дорожнього руху. Разом з тим відновлюють, чи навпаки скасовують низку інших обмежень та вимог.





З липня можна буде купувати номерні знаки

Якщо ви маєте у власності не легковий автомобіль, і хочете купити платний номерний знак, то дочекайтесь 24 липня 2022 року. Саме з цього числа, платні номерні знаки стануть доступними для власників всіх без винятку ТЗ. Відповідна постанова Кабміну “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів” набрала чинності 24 травня.



Щоб дізнатися скільки коштуватиме обраний вами номерний знак, скористайтесь спеціальним калькулятором на сайті центру МВС. Розцінки приблизно такі:

Найдешевший номерний знак коштує 4800 грн. Номерний знак, де з чотирьох цифр три однакові, коштуватиме мінімум 12 000 грн. Найдорожчий номерний знак може коштувати навіть 36 000 грн.

Також з оновлень, за порушення габаритно-вагових норм будуть штрафувати.

Для українців спростили умови отримання водійського посвідчення

Також, з 24 липня права в Україні видаватимуть за спрощеною процедурою. Учням потрібно буде пройти 5 етапів:

Прослухати теорію в автошколі і отримати свідоцтво, яке діятиме рік. Скласти теоретичний екзамен у МВС. Пройти практичну підготовку. Скласти екзамен з водіння в автошколі і отримати сертифікат на 2 роки. Скласти екзамен в центрі МВС і отримати посвідчення водія.

Здавати екзамени можна у будь-якому сервісному центрі.