Не сіллю єдиною: експерти розповіли, що ще може зникнути з полиць магазинів

Відколи в Україні війна, час від часу виникають різноманітні форс-мажорні ситуації. Спочатку всі зіткнулися з шаленим дефіцитом палива, який не минув й по сьогодні. Тепер з полиць у магазинах масово зникає сіль. Там де вона є, ціна неймовірно кусається, адже кілограм солі подекуди оцінюють майже по 100 грн. Українців закликають не панікувати, і не створювати штучний дефіцит, сіль у нас буде. Є мовляв важливіші проблеми, загострення яких кожен відчує вже зовсім скоро.





З полиць можуть поступово зникати овочі

На жаль, Херсонщина, яка є аграрним регіоном і звідки постачалися овочі і фрукти у всі куточки України, перебуває в окупації. Через це, в багатьох регіонах спостерігається шалений брак овочів та фруктів, який лише посилюватиметься. Водночас, на самій Херсонщині овочі зараз коштують буквально копійки, і їх масово окупанти вивозять до анексованого Криму. Наприклад, молода капуста коштує лише 10грн/кг, огірки по 5 грн/кг, редиска по 3 грн/кг. Люди продають врожай буквально за копійки, адже якщо будуть чинити супротив, то росіяни можуть просто відібрати його безкоштовно.

“Наша область – аграрний регіон, який постачав овочі всій країні. Спочатку окупанти відрізали тимчасово окуповану Херсонщину від України, а потім змусили продавати овочі за копійки, фактично пограбувавши. На чужих смертях і горі загарбники радіють дешевим і краденим овочам”, – заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлонь

Також, цього року українці ймовірно не поласують кавунами та динями.

Овочі та фрукти будуть частково і мпортними

Зараз, інші регіони намагаються наростити вирощування овочів та фруктів, але цього не вистачить, щоб забезпечити всю країну. Доведеться закуповувати закордоном, а це вже зовсім інші ціни. Відповідно, молода капуста, картопля, буряк, морква, цибуля і все інше коштуватимуть не так, як ми звикли.