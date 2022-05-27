В “Дии” появилась новая услуга, которую высоко оценит значительная часть украинцев

Приложение “Дия” существенно упрощает жизнь украинцам, избавляя их от бюрократии и больших “живых” очередей. Министерство цифровой трансформации регулярно обновляет приложение, добавляя туда актуальные функции и услуги. Как заявляют в пресс-службе Минцифры, они сначала изучают нужды людей и затем, опираясь на них, создают новую услугу. Сейчас появилась новинка, которая заинтересует всех предпринимателей, действующих и тех, кто планирует открыть свой бизнес.





Появится новая услуга под названием “еДекларация”

В приложении появится документ, заменяющий 374 вида лицензий, сертификатов, выводов и удостоверений. Словом всего того, с чем сталкиваются предприниматели, когда хотят получить лицензию на ведение своей деятельности. Декларация не будет рассматриваться чиновниками, поэтому к работе можно будет приступить немедленно.

Кому подходит услуга?

предпринимателям, у которых закончилась лицензия и нужно ее обновить;

предпринимателям, которые меняют сферу деятельности и теперь им нужна лицензия;

лицам, желающим начать заниматься деятельностью, требующую лицензии.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в “Дию”, выбрать одноименный документ, заполнить анкету и подтвердить ее электронной подписью.

В “Дии” появилось голосование, результаты которого вызвали противоречивые эмоции у украинцев

К слову, на днях у “Дии” появилось голосование относительно того, нужно ли украинцам разрешить носить с собой оружие. Речь абсолютно обо всех желающих, а не только о тех, у кого есть специальное разрешение. Есть три варианта ответа, среди которых:

Разрешить, но только для спецзадач. Разрешить для личной защиты. Не разрешать.

Многих удивило, что большинство проголосовали за второй вариант, что означает разрешение носить оружие даже в общественных местах. Это, мол, не очень безопасно.