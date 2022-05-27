В “Дії” з’явилася нова послуга, яку високо оцінить значна частина українців
Додаток “Дія” суттєво спрощує життя українцям, позбавляючи їх від бюрократії, та великих “живих” черг. Міністерство цифрової трансформації регулярно оновлює програму, додаючи туди актуальні функції та послуги. Як заявляють у пресслужбі Мінцифри, вони спочатку вивчають потреби людей і потім опираючись на них створюють нову послугу. Зараз з’явилася новинка, яка зацікавить всіх підприємців, діючих і тих, хто лише планує відкрити свій бізнес.
З’явиться нова послуга під назвою “єДекларація”
В додатку з’явиться документ, який замінить 374 види ліцензій, сертифікатів, висновків і посвідчень. Словом всього того з чим стикаються підприємці, коли хочуть отримати ліцензію на ведення своєї діяльності. єДекларація не буде розглядатися чиновниками, тому до роботи можна буде приступити негайно.
Кому підходить послуга?
- Підприємцям, у яких закінчилася ліцензія і потрібно її поновити.
- Підприємцям, які змінюють сферу діяльності і тепер їм потрібна ліцензія.
- Особам, які хочуть почати займатися діяльністю, яка потребує ліцензії.
Щоб скористуватися послугою, потрібно зайти в “Дію”, обрати однойменний документ, заповнити анкету і підтвердити її електронним підписом.
В “Дії” з’явилося голосування, результати якого викликали суперечливі емоції в українців
До слова, днями в “Дії” з’явилося голосування стосовно того, чи потрібно українцям дозволити носити з собою зброю. Мова абсолютно про всіх охочих, а не лише тих в кого є спеціальний дозвіл. Є три варіанти відповіді, серед яких:
- Дозволити, але лише для спецзавдань.
- Дозволити для особистого захисту.
- Не дозволяти.
Людей здивувало те, що більшість проголосували за другий варіант, що означає дозвіл носити зброю навіть у громадських місцях. Це мовляв, не надто безпечно.