Составлен рейтинг дешевых автомобилей, которые чаще всего ввозили с «нулевой» растаможкой

«Нулевая» растаможка, действовавшее в Украине более месяца, существенно повлияло на ассортимент вторичного авторынка. Выбор подержанных автомобилей из Европы значительно увеличился, а цены приятно удивляют покупателей. Приобрести машину «на ходу» можно даже за 3 тыс. дол.





Эксперты популярного портала для автомобилистов Auto.ria составили рейтинг моделей, которые чаще всего завозили в Украину по правилу «нулевой» растаможки. Больше всего на рынке прибавилось автомобилей немецкого концерна Volkswagen.

На первом месте по количеству пригнанных в Украину экземпляров оказалась легендарная модель Volkswagen Passat. Без уплаты налогов границу пересекло 5654 машины. Самую дешевую модель с более чем 10-летним пробегом можно купить за 3 тыс. дол. Средняя же цена б/у Volkswagen Passat в Украине составляет 10,5 тыс. дол.

Вторым в подборке стал Volkswagen Golf. Ввезенная по льготным условиям модель стоит от 3 тыс. дол. средняя же стоимость б/у автомобиля в хорошем состоянии 6,3 тыс. дол. Выбрать также есть из чего, ведь за льготный период таких машин украинцы пригнали 4542 штук.

Третью строчку заняла популярная в Украине модель, которая формально тоже представляет концерн Volkswagen, и по факту является произведением чешского автопрома. Skoda Octavia «с рук» в настоящее время стоит как минимум 3,2 тыс. дол. Но среди ввезенных 3483 автомобилей есть и более дорогие экземпляры. Так что средняя цена такого «ущерба» на вторичном рынке составляет около 7,8 тыс. дол.

Остальные позиции в рейтинге автомобилей, ввезенных с «нулевой» растаможкой, заняли:

Audi A6 – 3,5 (11) тыс. долл., 2414 шт.;

Volkswagen Touran – 4,1 (7) тыс. долл., 2309 шт.;

Renault Megane – 3,2 (7,1) тыс. долл., 2302 шт.;

Audi A4 – 3,2 (9,2) тыс. долл., 2282 шт.;

Opel Zafira – 3,5 (6) тыс. долл., 2088 шт.;

Ford Focus – 3,4 (7,5) тыс. долл., 1863 шт.;

Opel Astra – 3 (5,8) тыс. долл., 1782 шт.

Напомним, что сейчас без пошлины в Украину можно завозить только полноприводные внедорожники до 2017 года выпуска, предназначенные для ВСУ.