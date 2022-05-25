Снова бои или полная победа: чем закончится война в Украине по мнению астрологов

В Украине через месяц начнется самая сложная фаза войны. В июле ВСУ будут вынуждены отдать оккупанту часть территорий, чтобы сохранить жизнь воинов. Но уже в начале августа Украина получит очередную партию вооружения и начнет полномасштабное наступление по всем фронтам.





Такой прогноз по войне в Украине дал астролог Дмитрий Уранус. Он подчеркнул, что уже к концу июля ситуация на фронте начнет существенно меняться в пользу ВСУ. В этот период Марс соединится с так называемым Лунным узлом и планетой Уран, что будет находиться в знаке Тельца. Такое положение планет крайне редко и в последний раз было замечено 167 лет назад в мае 1855-го года.

Именно весной 1855 года в истории России произошел переломный момент – она начала проигрывать в Крымской войне. А уже в сентябре того же года империя потерпела окончательный крах и потеряла Севастополь. По словам астролога, очень вероятно, что история повторится. Так же, как в 1855 россия проиграла союзным войскам, в 2022 она начнет проигрывать вооруженным силам Украины.

Уранус считает, что уже в августе Украина начнет наступление на Донбасс, а до ноября окончательно освободит эту территорию от врага. Следующими на очереди будут южные области, в частности Херсонщина, а к концу декабря украинские войска войдут в Крым.

Осенью россия поймет, что проиграет и попытается договориться. Однако соглашаться на предложения оккупантов ни в коем случае не стоит, иначе за 9-10 лет украинцам снова придется противостоять агрессии России. Причем следующая война может стать еще более жестокой и разрушительной. Астролог подчеркнул, что нам необходима окончательная победа и полный разгром россии. Только такое окончание войны станет гарантией безопасности от нападения «досадного соседа» в будуще