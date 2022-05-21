НБУ відпустив курс валют: що буде з доларом та цінами на товари найближчим часом?

Від учора, 21 травня, НБУ більше не стримує курс валют на стандартній позначці 29,50 за долар. Хоча в обмінниках долар вартував по 34 гривні, на чорному ринку теж. Курс 29,50 існував хіба що для імпортерів, які завозять в Україну критично важливі товари, та для людей які виїхали закордон і там розраховувалися карткою. Але зараз все змінилося, НБУ вирішив відпустити курс і дозволити банкам продавати валюту за будь-яким прайсом.





Експерти вважають, що вище 40 гривень долар не стрибне

Різні експерти вже оцінили та проаналізували цю ситуацію. Кажуть, що вище 40 гривень долар коштувати не може, принаймні найближчих місяць-два. Україні багато допомагають держави-партнери, буквально вчора Президент Америки знову підписав законопроєкт про виділення Україні 40 мільярдів доларів. І це не єдина сума, яка поступить в наш бюджет. Відтак, валютних запасів має вистачити, щоб гривня катастрофічно не знецінювалася. Те, що зараз курс так стрімко росте, а за останні два дні позначка доросла до 40 грн за 1 долар, експерти називають панікою. А ще тим фактом, що експортери знали, що НБУ незабаром відпустить курс і притримували долари, щоб продати їх згодом набагато дорожче.

Влада зацікавлена у девальвації гривні, а народ ні

Експерти кажуть, що владі навпаки на руку такий стрімкий ріст долара, адже допомогу, яку надають країни можна буде конвертувати у більшу кількість гривні і закрити більшу частину дефіциту бюджету. На жаль, для звичайних громадян все навпаки стане гірше.

“Чиновники зацікавлені в девальвації, тоді вони через імпорт і ПДВ підвищать доходи бюджету. Щоправда, це станеться за рахунок падіння життя громадян”, – пояснюєте Данило Монін.

Щодо цін, то більшість імпортних товарів і так давно продають за курсом чорного ринку. Звісно все подорожчає, а особливо ті товари, які прив’язані до долара. Наприклад, деякі продавці кліматичної техніки вже називають її ціну в валюті, адже їм набридло щодня змінювати цінники. Ще сильно залежить від курсу валют вартість пального. Щоправда, тут ситуація і так плачевна, паливо вже побило всі цінові рекорди.