Українці у кілька кліків можуть дізнатися розмір своєї майбутньої пенсії

Кожен повнолітній українець відтепер може розрахувати розмір пенсії, на яку він претендує у майбутньому. Особливо це цікаво особам, які вже мають певний страховий стаж, але працювали на різних роботах і відповідно кожен роботодавець сплачував різний розмір страхових внесків.





Для того, щоб розрахувати розмір виплати не потрібно нікуди йти чи телефонувати, достатньо скористуватися спеціальним “Пенсійним калькулятором” та ввести короткі дані.

Скористуватися “Пенсійним калькулятором” може кожен

Про таку можливість повідомив Пенсійний Фонд України. Для того, щоб скористатися програмою, потрібно зареєструватися на сайті ПФУ за допомогою власної електронної пошти. Далі перед вами відкриються поля, які треба буде заповнити. Введіть інформацію, яку просить система. Серед основного: розмір страхового стажу, дані про трудову діяльність, і при необхідності розмір щомісячного доходу (зарплата). Після того, як всі поля будуть заповнені натисніть “Зберегти і розрахувати”. Після кількох секунд перед вами з’явиться сума, на яку ви можете розраховувати в пенсійному віці.

Для українців тепер доступний додаток “Пенсійний фонд”

І ще одне нововведення, на днях “Пенсійний фонд” презентував українцям однойменний додаток в якому можна зареєструватися через електронний підпис, або ж авторизуватися через мобільний банківський додаток. В застосунку є багато послуг, які надає ПФУ і тепер їх можна отримати онлайн. Наприклад, ви можете подати заявку на оформлення пенсії. Також, в додатку можна перевірити, розмір свого стажу і суми внесків, які протягом всього трудового періоду вносив роботодавець. Тобто дізнатися, чи сумлінно він це робив і робить. Людей закликають завантажувати та реєструватися в додатку. Наразі це вже зробило понад пів мільйона українців.