В Украине проверят, все ли пенсионеры и владельцы социальных выплат имеют право их получать

В Украине третий месяц идет война, денег в бюджете катастрофически не хватает и эта ситуация будет только ухудшаться. Следовательно, Правительство планирует провести масштабную верификацию.





Хотят поднять все реестры и данные и проверить лица всех получателей бюджетных средств. Речь о тех, кто получает пенсию, социальные выплаты, пенсию по инвалидности и т.д. Возможно, кто-то из этих лиц лишится своего социального дохода, ведь окажется, что выплата была оформлена незаконно.

В Украине сейчас более 10% бюджетных средств уходят людям, которые не должны их получать

Для решения этой задачи будут привлечены Министерство социальной политики, Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации. Есть подозрения, что нечестные украинцы присваивают миллиарды гривен. После жесткой верификации правительство планирует сократить количество бюджетных средств, которые перечисляют на социальные выплаты минимум на 10%. В первую очередь будут выявлять “пенсионеров”, которые по липовым справкам оформляли пенсию, а в Пенсионном фонде закрывали на это глаза. Идентифицировать лиц, которые покупали справки об инвалидности. Не будут церемониться и с умудряющимися оформить социальную помощь сразу в нескольких регионах. А таких лиц, как оказалось, достаточно.

Власть настроена очень решительно

Сотрудники управления заявляют, что в настоящее время реестры совсем некорректно работают, поэтому работы у них много. Нарушения действительно массовые и эта система нуждается в серьезной трансформации. Сколько времени займет верификация – неизвестно. Известно только, что начнут ее уже в ближайшее время.

Напомним, что с июня кроме ВПЛ помощь в размере 2500 гривен могут получить и другие украинцы. В частности, те, кто живет в деоккупированных городах и селах, и те, кто живет в регионе, где идут тяжелые бои.