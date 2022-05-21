В Україні перевірять, чи всі пенсіонери та власники соціальних виплат мають право їх отримувати

В Україні третій місяць триває війна, грошей в бюджеті катастрофічно не вистачає і ця ситуація лише погіршуватиметься. Відтак Уряд планує провести масштабну верифікацію. Хочуть підняти всі реєстри та дані, і перевірити особи всіх отримувачів бюджетних коштів. Мова про тих, хто отримує пенсію, соціальні виплати, пенсію за інвалідністю тощо. Можливо хтось з цих осіб, позбудеться свого соціального доходу, адже виявиться, що виплата була оформлена незаконно.





В Україні зараз понад 10% бюджетних коштів йдуть людям, які не повинні їх отримувати

Для вирішення цього завдання буде залучено Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів та Міністерство цифрової трансформації. Є підозри, що нечесні українці привласнюють мільярди гривень. Після жорсткої верифікації Уряд планує скоротити кількість бюджетних коштів, які перераховують на соціальні виплати мінімум на 10%. В першу чергу будуть виявляти “пенсіонерів”, які за липовими довідками оформлювали пенсію, а в Пенсійному фонді закривали на це очі. Ідентифікуватимуть осіб, які купували довідки про інвалідність. Не будуть церемонитись й з тими, хто умудряється оформити соціальну допомогу одразу в кількох регіонах. А таких осіб, як виявилось є достатньо.

Влада налаштована дуже рішуче

Працівники управління заявляють, що наразі реєстри зовсім некоректно працюють, тому роботи у них багато. Порушення дійсно масові і ця система потребує серйозної трансформації. Скільки часу займе верифікація — невідомо. Відомо лише що розпочнуть її вже найближчим часом.

Нагадаємо, що з червня крім ВПО допомогу у розмірі 2500 гривень можуть отримати й інші українці. Зокрема ті, хто живе в деокупованих містах та селах, і ті хто живе в регіоні де точаться важкі бої.