“Едут ради денег”: одна из стран ЕС пересмотрит условия предоставления помощи для украинских беженцев

Украинские беженцы, выехавшие за границу из-за войны, претендуют на финансовую и гуманитарную помощь. Правда речь только о тех, кто зарегистрировался как временно переселенное лицо.





Перерегистрироваться в другой стране нельзя. Помощь можно оформить только в одной стране ЕС. Но некоторые государства обнаружили тот факт, что многие украинцы едут специально за выплатой, имея при этом дополнительный доход, а нередко возвращаясь обратно в Украину. Подобный вопрос был поднят на рассмотрение в Чехии. Там будут менять условия предоставления помощи.

В Чехии украинцы получают 5000 крон в месяц

В Чехии можно получить 5000 крон однократно, и затем такую ​​же сумму еще в течение пяти месяцев, если человек докажет, что больше не имеет никаких источников дохода. Но замминистра труда Чехии Ива Мергаутова заявила, что эти правила будут изменены. Теперь те украинцы, которые получили бесплатное жилье, продукты питания и средства гигиены не будут получать денежную помощь. Мол их базовые нужды закрыты. Также, чтобы претендовать на выплату нужно действительно проживать на территории Чехии, а еще сообщать об изменении места своего проживания в течение трех дней после переезда. Дело в том, что на территорию данного государства массово начали ехать венгерские ромы с украинскими паспортами, которые живут на Закарпатье. Кроме ромов не слишком порядочными оказались и ряд других украинцев, которые начали практиковать некий “туризм ради помощи”.

В Чехии сейчас проживает до 200 000 украинцев

С начала войны в Чехию приехало более 345 тысяч украинцев. С тех пор, как Вооруженные Силы Украины освободили Киевскую, Черниговскую и Сумскую области, часть украинцев вернулась домой. Сейчас в Чехии проживает около 200 тысяч наших людей, четверть из которых трудоустроилась.