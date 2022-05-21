“Їдуть заради грошей”: одна з країн ЄС перегляне умови надання допомоги для українських біженців

Українські біженці, які виїхали закордон через війну, претендують там на фінансову та гуманітарну допомогу. Правда мова лише про тих, хто зареєструвався як тимчасово переселена особа.





Перереєстровуватися в іншій країні не можна. Допомогу можна оформити лише в одній країні ЄС. Але деякі держави виявили той факт, що багато українців їдуть спеціально за виплатою, при цьому маючи додатковий дохід, а нерідко повертаючись назад в Україну. Подібне питання підняли на розгляд у Чехії. Там будуть змінювати умови надання допомоги.

В Чехії українці отримують 5000 крон у місяць

В Чехії можна отримати 5000 крон одноразово, і потім таку ж суму ще протягом п’яти місяців, якщо особа доведе, що більше немає ніяких джерел доходу. Але заступник міністра праці Чехії Іва Мергаутова заявила, що ці правила будуть змінені. Відтепер ті українці, які отримали безкоштовне житло, продукти харчування і засоби гігієни не отримуватимуть грошову допомогу. Мовляв їхні базові потреби закриті. Також, тепер щоб претендувати на виплату треба дійсно проживати на території Чехії, а ще повідомляти про зміну місця свого проживання протягом трьох днів після переїзду. Річ в тім, що на територію даної держави масово почали їхати венгерські роми з українськими паспортами, яких багато живе на Закарпатті. Крім ромів не надто порядними виявилися й ряд інших українців, які почали практикувати такий собі “туризм заради допомоги”.

В Чехії зараз проживає до 200 000 українців

Від початку війни в Чехію приїхало понад 345 тисяч українців. Відколи Збройні Сили України звільнили Київську, Чернігівську та Сумську області, частина українців повернулася додому. Зараз в Чехії проживає близько 200 000 наших людей, чверть з яких працевлаштувалися.