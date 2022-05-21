Гороскоп на 21 травня для всіх знаків Зодіаку

Цей день дарує нам сюрпризи та приємні хвилювання. Цілком можливі невипадкові цікаві зустрічі, а також проміжні рішення.





Можливо, необхідно буде поновлення обговорень на актуальні теми. Це день суворих правил та радикальних рішень. У другій половині дня може виникнути взаємна симпатія або приємне придбання.

20-21 місячна доба.

Місяць у Водолії .

Другий сонячний день.

Сонце в знаку Близнюки .

Камені дня: котяче око.

Кольори дня: жовтий та блакитний, світло-зелений.

Їжа: рекомендується пити менше рідини.

Вдалий день: Водолій

Сприятливий день: Овен

Небезпечний день: Рак

Несприятливий день: Діва

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку