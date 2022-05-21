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Гороскоп на 21 травня для всіх знаків Зодіаку
Цей день дарує нам сюрпризи та приємні хвилювання. Цілком можливі невипадкові цікаві зустрічі, а також проміжні рішення.
Можливо, необхідно буде поновлення обговорень на актуальні теми. Це день суворих правил та радикальних рішень. У другій половині дня може виникнути взаємна симпатія або приємне придбання.
20-21 місячна доба.
Місяць у Водолії .
Другий сонячний день.
Сонце в знаку Близнюки .
Камені дня: котяче око.
Кольори дня: жовтий та блакитний, світло-зелений.
Їжа: рекомендується пити менше рідини.
Вдалий день: Водолій
Сприятливий день: Овен
Небезпечний день: Рак
Несприятливий день: Діва
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку