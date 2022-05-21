Ощадбанк заставляет пенсионеров брать кредиты: после огласки в банке извинились

Интересная ситуация случилась в одном из киевских отделений Ощадбанка. Клиент выразил возмущение по поводу того, что работники отделения буквально заставили его оформить кредитную карту с открытым кредитным лимитом. Во время войны это действительно востребованная услуга, и некоторые специально приходят в банк, чтобы открыть кредит, но не все. Данному мужчине, который является пенсионером и просто пришел заменить свою пенсионную карточку на новую, кредитка была не нужна.





Мужчина хотел закрыть кредит, но работники банка наоборот просили активировать его

Пенсионер возмущен, ведь он никогда не пользовался кредитками и не имел такой цели. Говорит, что хотел закрыть этот счет и получить обычную карту, а работники банка настаивали на том, чтобы он активировал кредитку, сняв определенную сумму средств.



“Я кредитной картой не пользовался и не собираюсь. Пытался закрыть навязанный мне кредитный счет в этом же отделении, но они требуют активировать кредит (снять какую-то сумму)”, – объяснил клиент.

Клиент отметил, что по законодательству он имеет право отказаться от кредитки и ее не имеют права навязывать.

В Ощадбанке заявили, что вероятно работники отделения и клиент не поняли друг друга

В Ощадбанке уже отреагировали на эту жалобу, и заявили, что приносят извинения мужчине за своих сотрудников, предположительно некорректно донесших до него информацию. Кредитная карта действительно не обязательна к оформлению и конкретно в его случае она будет заменена на обычную. Также мужчине предложили предоставить им информацию о его данных, чтобы он больше не попадал в похожую ситуацию.

Напомним, что с 1 июня большинство банков отменяют кредитные каникулы для своих клиентов, которые действовали с начала войны.