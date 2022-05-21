Ощадбанк примушує пенсіонерів брати кредити: після розголосу в банку вибачились

Доволі цікава ситуація трапилася в одному з київських відділень Ощадбанку. Клієнт, висловив обурення з приводу того, що працівники відділення буквально змусили його оформити кредитну картку з відкритим кредитним лімітом. Під час війни це дійсно затребувана послуга, і дехто спеціально приходить в банк, щоб відкрити кредит, але не всі. Даному чоловікові, який є пенсіонером і просто прийшов замінити свою пенсійну картку на нову, кредитка була не потрібна.





Чоловік хотів закрити кредит, але працівники банку навпаки просили активувати його

Пенсіонер обурений, адже він ніколи не користувався кредитками і не мав такого на меті. Каже, що хотів закрити цей рахунок і отримати звичайну картку, а працівники банку наполягали на тому, щоб він активував кредитку знявши певну суму коштів.

“Я кредитною карткою не користувався й не збираюсь. Спробував закрити нав’язаний мені кредитний рахунок у цьому ж відділенні, але вони вимагають активувати кредит (зняти якусь суму)”, – пояснив клієнт.

Клієнт зазначив, що по законодавству він має право відмовитись від кредитки, і її не мають права нав’язувати.

В Ощадбанку заявили, що ймовірно працівники відділення і клієнт не зрозуміли один одного

В Ощадбанку вже відреагували на цю скаргу, і заявили, що приносять вибачення чоловіку за своїх співробітників, які ймовірно некоректно донесли до нього інформацію. Кредитна картка дійсно не є обов’язковою до оформлення і конкретно у його випадку вона буде замінена на звичайну. Також чоловікові запропонували надати їм інформацію про його дані, щоб він більше не потрапляв у схожу ситуацію.

Нагадаємо, що з 1 червня більшість банків скасовують кредитні канікули для своїх клієнтів, які діяли від початку війни.