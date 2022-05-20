В Украине снова взялись за конфискацию авто для армии

Еще в начале войны очень многие водители лишились своих автомобилей за вождение в нетрезвом состоянии. Такое решение было принято на законодательном уровне. Водителей в алкогольном опьянении останавливали преимущественно на блок-постах, или если они попадали в ДТП. Впоследствии появилось сообщение, что конфискация прекращена и нарушители обойдутся только штрафом. Но, наверное, армия снова нуждается в машинах, потому что в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект, согласно которому нарушителей хотят лишать не только денег или водительского удостоверения, но и транспортного средства.





Камеры видеонаблюдения и патруль уже активно работают

Сейчас пьяные водители могут попасться не только на блок-постах, но и повсюду, ведь патруль снова активно следит за порядком на дорогах. Во многих городах включены камеры фиксации скорости.

Количество штрафов сразу резко увеличилось, а вскоре может прибавиться и конфискованных автомобилей. Машины хотят забирать у всех, кто управляет в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Не обойдется и без штрафов. Пока они выглядят так:

За первое правонарушение водителю придется заплатить штраф в размере 17 000 гривен и лишиться права вождения на год. Если в течение года водителя снова поймают выпившим за рулем, то штраф будет 34 000 гривен, а управлять ТС нельзя будет 3 года. Если правонарушение повторится в третий раз, то штраф возрастет до 51 000 гривен. Дополнительно конфискуют автомобиль и запретят управлять на 10 лет.

В условиях военного положения автомобиль могут конфисковать еще при первом правонарушении.

Если водителя поймают повторно на другом автомобиле, его судьба повторится, а сумма штрафа вырастет. Авторы проекта считают, что таким образом ситуация на дорогах станет существенно более безопасной, для всех участников дорожного движения.