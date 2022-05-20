В Україні знову взялись за конфіскацію авто для армії

Ще на початку війни дуже багато водіїв позбулися своїх автомобілів за водіння у нетверезому стані. Таке рішення було прийнято на законодавчому рівні. Водіїв в алкогольному сп’янінні зупиняли переважно на блок-постах, або ж якщо вони спричиняли ДТП. Згодом з’явилося повідомлення, що конфіскацію припинено і порушники обійдуться лише штрафом. Але, напевно армія знову потребує машин бо в Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт, згідно з яким порушників таки хочуть позбавляти не лише грошей чи водійського посвідчення, а й транспортного засобу.





Камери відеоспостереження і патруль вже активно працюють

Зараз п’яні водії можуть попастися не лише на блок-постах, а й всюди, адже патруль знову активно слідкує за порядком на дорогах. Включені в багатьох містах й камери фіксації швидкості. Штрафів одразу різко побільшало, а незабаром може побільшати й конфіскованих автомобілів.

Машини хочуть забирати у всіх, хто кермує в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Не обійдеться й без штрафів. Наразі вони виглядають так:

За перше правопорушення водію доведеться заплатити штраф у розмірі 17 000 гривень та позбутися права водіння на рік. Якщо протягом року водія знову спіймають випившим за кермом, то штраф буде 34 000 гривень, а кермувати ТЗ не можна буде 3 роки. Якщо правопорушення повториться втретє, то штраф зросте до 51 000 гривень. Додатково конфіскують автомобіль та заборонять керувати на 10 років.

В умовах воєнного стану, автомобіль можуть конфіскувати ще при першому правопорушенні.

Якщо водія спіймають повторно на іншому авто, його доля повториться, а сума штрафу зросте. Автори проєкту вважають, що таким чином ситуація на дорогах стане суттєво безпечнішою, для всіх учасників дорожнього руху.