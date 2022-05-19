Украинцев испугали массовыми сокращениями и гигантскими налогами

В Украине собираются увеличивать налоги и массово увольнять госслужащих. Таким образом, власти хотят справиться с дефицитом госбюджета. Первые смены начнутся уже через 1-2 месяца.





Коллапс украинской экономики, благодаря которому в государственном бюджете появилась огромная дыра, стал следствием резкого уменьшения таможенных пошлин. Порты не работают, импорт фактически заморожен, так что не удивительно, что экономика работает себе в минус.

В такой ситуации Министерство финансов начало хвататься за последние ниточки и искать, откуда взять деньги на «лечение» государственной экономики. Как отметил в одном из своих последних интервью глава Минфина Сергей Марченко, ситуация настолько критична, что ВВП до конца года может обвалиться на 44%. Так что если за последние 1-2 месяца боевые действия не прекратятся, придется внедрять достаточно жесткие меры. Речь идет о:

увольнение госслужащих с целью сокращения расходов государственного бюджета;

значительное повышение налогов;

национализация экономики.

По словам министра, такая «терапия» – это единственное, что может удержать на плаву экономику Украины в условиях войны. К тому же в Минфине надеются с помощью таких изменений хоть немного уменьшить дыру в бюджете. Ведь его ежемесячный дефицит составляет около 100 млрд. грн, то есть почти 50% бюджета.

Жесткие спасательные меры власти, по мнению экспертов, могут больно ударить по украинскому бизнесу. Предпринимателей лишат возможности платить налоги по упрощенной системе (2% от дохода) и заставят снова перейти к общей системе с обязательной уплатой НДС. Для компаний, только начали возобновлять свою работу после первых критических месяцев войны, это будет удар под дыхание.

Чтобы компенсировать свои дополнительные расходы предприниматели начнут увольнять больше работников. В частности, под сокращения пойдут все те, кто из-за войны войны уехал за границу. Поэтому увеличение суммы налогового сбора может обернуться для власти другой проблемой – массовой безработицей.