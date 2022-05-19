Целая куча новых штрафов: за что планируют наказывать украинцев в ближайшее время?

В условиях военного времени все гораздо строже, чем всегда. Светомаскировка, комендантский час, ограничения на продажу алкоголя и многое другое. И если до сих пор за нарушение комендантского часа мужчинам могли вручить повестку, то теперь за это можно заплатить немалый штраф.





За это и за ряд других действий могут усилить ответственность. Штрафы будут колебаться от 170 до 17 000 гривен. Поэтому будьте особенно осторожны, чтобы не опустошать кошельки.

В новый закон внесено минимум четыре новых штрафа

Соответствующий законопроект под номером №7356 уже зарегистрирован в Верховной Раде, но еще не вынесен на голосование. Его авторами являются преимущественно депутаты из фракции “Слуга народа” и вот за что они предлагают штрафовать украинцев:

Нарушение комендантского часа и светомаскировку. Первое замечание обойдется в 170 гривен, а повторное – 1700 гривен. Нарушения комендантского часа в пределах 5 км от государственной границы будет наказываться в размере 1700-3400 грн. Продажа алкоголя в запрещенное время будет караться суммой в 8500-17000 гривен. Если будет замечено нарушение ограничений на продажу лекарственных препаратов, то нарушителю грозит конфискация товара, выручки, а также штраф в размере 1700-5100 гривен.

В пояснительной записке закона указывается, что такие нововведения призваны обеспечить общественный порядок во время военного положения, а также предупредить реальную угрозу физическим лицам.

Военное положение будет продлено сразу на 90 дней

Ну и к слову, эти штрафы может все таки кто-то получить, ведь военное положение, а вместе с ним и все вышеупомянутые ограничения, продлены еще на 90 суток. Президент уже внес новый законопроект, согласно которому продолжается и мобилизация. Военное положение предварительно продлят с 25 мая по 24 августа 2022 года.