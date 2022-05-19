Ціла купа нових штрафів: за що планують карати українців найближчим часом?

В умовах воєнного часу все набагато суворіше ніж завжди. Світломаскування, комендантська година, обмеження на продаж алкоголю та багато іншого. І якщо дотепер за порушення комендантської години чоловікам могли вручити повістку, то тепер за це можна заплатити чималий штраф.





За це і за ряд інших дій, можуть посилити відповідальність. Штрафи коливатимуться в межах від 170 до 17 000 гривень. Тож будьте особливо обережними, щоб не спустошувати гаманця.

До нового закону внесено мінімум чотири нових штрафи

Відповідний закопроєкт під номером №7356 вже зареєстровано у Верховній Раді, але ще не винесено на голосування. Його авторами являються переважно депутати з фракції “Слуга народу” і ось за що вони пропонують штрафувати українців:

За порушення комендантської години і світломаскування. Перше зауваження обійдеться у 170 гривень, а повторне у 1700 гривень. Порушення комендантської години в межах 5 км від державного кордону каратиметься у розмірі 1700-3400 грн. Продаж алкоголю в заборонений час каратиметься сумою у 8500-17000 гривень. Якщо буде помічено порушення обмежень на продаж лікарських препаратів, то порушнику загрожує конфіскація товару, виручки, а також штраф у розмірі 1700-5100 гривень.

В пояснювальній записці до закону вказується, що такі нововведення покликані забезпечити громадський порядок під час воєнного стану, а також попередити реальну загрозу фізичним особам.

Воєнний стан буде продовжено одразу на 90 днів

Ну і до слова, ці штрафи таки може хтось отримати, адже воєнний стан, а разом з ним й всі вищезгадані обмеження, продовжено ще на 90 діб. Президент вже вніс новий законопроєкт, згідно з яким продовжується й мобілізація. Воєнний стан попередньо продовжать з 25 травня до 24 серпня 2022 року.