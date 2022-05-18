Поляки массово увольняют украинских заробитчан: с чем это связано

Польские компании, которые были замечены в связях с гражданами России, уже успели полностью ощутить давление санкций. Им пришлось отказаться от партнеров россиян и сбыта своей продукции в стране-агрессоре. Такая переориентация бизнеса не могла не отразиться на объемах производства. Поэтому некоторые из подсанкционных компаний были вынуждены свернуть свои мощности и уволить часть работников, многие из которых оказались украинскими гастарбайтерами.





Пострадали от санкций против России в частности мужчины, работавшие на польских металлургических заводах и других производствах тяжелой промышленности. Такие данные сообщили в аналитическом отделе международного кадрового агентства Gremi Personal.

Но, несмотря на массовые увольнения украинцев, дефицита вакансий для мужчин в стране не возникло. Более того, с начала войны их число увеличилось почти на 20%. Ведь украинцы сильного пола начали массово возвращаться на родину, чтобы вступить в ряды Вооруженных сил и защищать Украину от врага.

Таким образом, уволенные с подсанкционных предприятий украинцы, все же оставшиеся в Польше, очень быстро нашли себе новую работу в автопромышленности, логистике и на пищевых предприятиях.

Стоит отметить, что мужчинам-мигрантам найти работу в Польше гораздо легче, чем женщинам. Более 70% вакансий от польских работодателей сугубо «мужские», как строитель, работник на металлургический завод или водитель-дальнобойщик.

Однако летом и в начале осени в так называемый высокий сезон работы в Польше хватает всем. Поэтому украинки не испытывают никаких проблем с поиском заработка. Поляки предлагают переселенкам из Украины достаточно приличную зарплату от 30 тыс. грн в месяц за работу, не требующую ни образования, ни опыта. Преимущественно это места на предприятиях пищевой промышленности – рыбных и мясных заводах, фабриках по изготовлению деликатесов. хватает вакансий и в логистике и сфере обслуживания.