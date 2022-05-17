Астролог назвала дату капітуляції Росії, а також попередила про можливе повторне вторгнення

Чимало іменитих астрологів вже дали свої прогнози стосовно війни. Всі вони схожі між собою, проте в декого прогноз повніший та детальніший, тоді як в інших доволі поверхневий. Не відстає від тенденцій й астрологиня Анжела Перл. Жінка не обмежилися загальними фразами, що переможе Україна і станеться це через кілька місяців. Вона дала доволі точний та розгорнутий аналіз подій, які відбуватимуться в Україні впродовж всього року.





Астрологиня бачить капітуляцію Росії

Пані Анжела каже, що війна триватиме ще мінімум пів року. В грудні відбудеться вирішальна битва, в результаті якої Росія остаточно покине територію України, однак спокою ще не слід чекати. Час від часу можуть продовжуватися ракетні обстріли і повторні спроби вторгнення. Це не завершиться для окупантів успіхом, але потягне за собою втрати з обох сторін. Остаточна перемога України відбудеться в березні 2023 року і ймовірно Москва підпише капітуляцію в ході дипломатичних перемовин, так як боїв в цей період зірки не показують.

Червень пройде під впливом Сатурна, що ймовірно означає контрнаступ з боку ЗСУ

За прогнозами астрологині, в червні будуть важкі бої, керуватиме ними планета Сатурн, будуть масивні наступальні дії. Ймовірно наступ буде з нашої сторони, адже одразу після цього Перл бачить активне повернення людей у свої домівки. Астрологиня впевнена, що Україні вдасться повернути всі окуповані території, в тому числі Донбас і Крим. Щоправда, Крим вернеться не так швидко і ймовірно в ході довгих переговорів, адже бойових дій в цій місцевості жінка не бачить.

Наостанок, пані Анжела повідомила, що Україні не варто розслаблятися після перемоги, а ще дужче накопичувати свій військовий потенціал, адже у 2036-2038 роках над нами проходить ще одна лінія війни.