Астролог назвала дату капитуляции России, а также предупредила о возможном повторном вторжении

Многие именитые астрологи уже дали свои прогнозы относительно войны. Все они похожи между собой, однако у некоторых прогноз более полный и подробный, тогда как у других довольно поверхностный. Не отстает от тенденций и астрологиня Анжела Перл. Женщина не ограничилась общими фразами, что победит Украина и произойдет это через несколько месяцев. Она дала достаточно точный и развернутый анализ событий, которые будут происходить в Украине в течение всего года.





Астрологиня видит капитуляцию России

Анжела говорит, что война продлится еще минимум пол года. В декабре состоится решающее сражение, в результате которого Россия окончательно покинет территорию Украины, однако покоя еще не следует ждать. Время от времени могут продолжаться ракетные обстрелы и попытки вторжения. Это не завершится для окупантов успехом, но повлечет за собой потери с обеих сторон. Окончательная победа Украины состоится в марте 2023 года и, вероятно, Москва подпишет капитуляцию в ходе дипломатических переговоров, так как боев в этот период звезды не показывают.

Июнь пройдет под влиянием Сатурна, что вероятно означает контрнаступление со стороны ВСУ

По прогнозам астрологины, в июне будут тяжелые бои, будет руководить ими планета Сатурн, будут массивные наступательные действия. Вероятно, наступление будет с нашей стороны, ведь сразу после этого Перл видит активное возвращение людей в свои дома. Астрологиня уверена, что Украине удастся вернуть все оккупированные территории, включая Донбасс и Крым. Правда, Крым вернется не столь быстро и вероятно в ходе долгих переговоров, ведь боевых действий в этой местности женщина не видит.

Напоследок Анжела сообщила, что Украине не стоит расслабляться после победы, а еще сильнее накапливать свой военный потенциал, ведь в 2036-2038 годах над нами проходит еще одна линия войны.