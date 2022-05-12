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В Україні рекордно подешевшав Євро: курс валют на 13 травня

12.05.2022
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обмін валют

В Україні рекордно здешевшала європейська валюта. На 13 травня Національний банк України встановив її курс на рівні 30 гривень та 41 копійки. Порівняно з четвергом Євро подешевшав одразу на 44 копійки.


Польський Злотий теж не втримав свій курс і просів в ціні до 6 гривень та 51 копійки, на 13 травня він втратив 10 копійок. Румунський лей подешевшав до 6 гривень та 14 копійок.

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Ціна на долар 13 травня залишатиметься незмінною. Вартість американської валюти становитиме 29 гривень та 25 копійок.

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют 13 травня 2022

Код літернийКількість одиниць валютиНазва валютиОфіційний курс
AUD1Австралійський долар20,0572
AZN1Азербайджанський манат17,2585
BYN1Білоруський рубль10,6335
BGN1Болгарський лев15,5504
KRW100Вона2,2699
HKD1Гонконгівський долар3,7267
DKK1Данська крона4,0878
доларів США1Долар США29,2549
Євро1Євро30,4178
EGP1Єгипетський фунт1,5965
JPY10Єна2,2758
злотих1Злотий6,5154
INR10Індійська рупія3,7783
CAD1Канадський долар22,4347
HRK1куна4,0425
MXN1Мексиканське песо1,4293
MDL1Молдовський лей1,5502
ВОНИ1Новий ізраїльський шекель8,4606
NZD1Новозеландський долар18,2346
ДОСТАТНЬО1Норвезька крона2,9591
ZAR1Ренд1,7998
руб10Російський рубль4,5076
RON1Румунський лей6,1488
IDR1000Рупія2,004
SGD1Сінгапурський долар20,9472
XDR1СПЗ (спеціальні права запозичення)38,9586
тенге100тенге6,7294
СПРОБУЙТЕ1Турецька ліра1,9021
форинтів100форинт7,9592
GBP1Фунт стерлінгів35,6778
крон1Чеська крона1,2188
SEK1Шведська крона2,8793
CHF1Швейцарський франк29,3385
CNY1Юань Женьміньбі4,3047

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12.05.2022
1 хвилина на прочитання
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