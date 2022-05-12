В Україні рекордно подешевшав Євро: курс валют на 13 травня

В Україні рекордно здешевшала європейська валюта. На 13 травня Національний банк України встановив її курс на рівні 30 гривень та 41 копійки. Порівняно з четвергом Євро подешевшав одразу на 44 копійки.





Польський Злотий теж не втримав свій курс і просів в ціні до 6 гривень та 51 копійки, на 13 травня він втратив 10 копійок. Румунський лей подешевшав до 6 гривень та 14 копійок.

Ціна на долар 13 травня залишатиметься незмінною. Вартість американської валюти становитиме 29 гривень та 25 копійок.