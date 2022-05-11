Гороскоп на 11 травня для всіх знаків Зодіаку
Це день насущних потреб та поточних дрібниць. Він примушує задуматися про минуле і почати розплутувати вузли, щоб надалі не посилювати можливу ситуацію.
Також у цей день посилюється скрупульозність та азарт, змушуючи нас вплутуватися в сумнівні авантюри.
Можуть з’явитися спроби приховати наслідки нещодавно скоєних помилок. Можливі випадки прояву дрібної помсти. Це насичений день для робітників сфери послуг.
11-12 місячна доба.
Місяць у сузір’ї Діва .
Двадцять другий сонячний день.
Сонце в знаку Телець .
Камені дня: джаспіріт.
У цей день рекомендуються неяскраві кольори .
Їжа: легка, переважно вегетаріанська.
Вдалий день: Телець
Сприятливий день: Скорпіон
Небезпечний день: Терези, Водолій
Несприятливий день: Лев, Стрілець
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку