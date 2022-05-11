Гороскоп на 11 травня для всіх знаків Зодіаку

Це день насущних потреб та поточних дрібниць. Він примушує задуматися про минуле і почати розплутувати вузли, щоб надалі не посилювати можливу ситуацію.





Також у цей день посилюється скрупульозність та азарт, змушуючи нас вплутуватися в сумнівні авантюри.

Можуть з’явитися спроби приховати наслідки нещодавно скоєних помилок. Можливі випадки прояву дрібної помсти. Це насичений день для робітників сфери послуг.

11-12 місячна доба.

Місяць у сузір’ї Діва .

Двадцять другий сонячний день.

Сонце в знаку Телець .

Камені дня: джаспіріт.

У цей день рекомендуються неяскраві кольори .

Їжа: легка, переважно вегетаріанська.

Вдалий день: Телець

Сприятливий день: Скорпіон

Небезпечний день: Терези, Водолій

Несприятливий день: Лев, Стрілець

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку