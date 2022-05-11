В Украине поставили точку на возможности выезда мужчин заграницу

Украинцам сильного пола в ближайшее время не разрешат выезжать за пределы страны. Об этом недавно заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако чиновник отметил, что вопрос выезда мужчин за границу сейчас полностью зависит от позиции украинских военных.





Оставить Украину граждане мужского пола по действующему закону не смогут до отмены военного положения. И хотя существует минимальный шанс, зависящий от позиции Вооруженных сил, вероятнее всего мужчины не смогут пересечь границу до завершения боевых действий.

«Во время действия военного положения разрешать выезд мужчин за границу не планируется. На самом деле такие решения должны принимать военные, однако, по моему мнению, пока продолжается война все мужчины должны оставаться в пределах Украины», – отметил Шмигаль.

Глава правительства также рассказал, что территорию страны с начала полномасштабной войны уже покинуло около 5 миллиардов граждан. По официальным данным эта цифра составляет 4,7 миллиарда, и на самом деле она может быть немного больше.

Несмотря на массовый выезд украинцев за границу в первые дни военной агрессии России, сейчас они все чаще принимают решение вернуться на родину. Только за последние две недели домой вернулось более 700 тысяч украинцев. При этом выезжает из Украины с каждым днем меньше беженцев.

По словам Шмыгаля, возвращение украинцев на родину можно узнать не только из данных пограничников. Это ощущается по наполненности городов, а также возрождению малого и среднего бизнеса. Предприниматели, возвращаясь домой, открывают закрытые в начале войны мастерские, магазины, кафе. Если в марте 32% бизнесменов полностью остановили свою работу, то сейчас не работает только 17% юридических лиц в Украине.

Не последнюю роль в достижении такого показателя играет и ограничение выезда мужчин. Ведь даже если они не вступают в ряды ВСУ, продолжают работать на благо родины и помогают возрождать ее экономику.