Астролог рассказал, когда ВСУ начнут активное контрнаступление по всей линии фронта

Многие экстрасенсы, астрологи и другие похожие эксперты взялись прогнозировать возможную дату окончания войны. Кроме этого, специалисты по астрологии нередко рассказывают, когда случится тот самый переломный момент и ВСУ уверенно и активно будут оттеснять врага к границам.





И если до окончания войны ждать еще долго, а по предварительным астрологическим прогнозам все закончится только через 1-2 года, то к переломному моменту еще совсем немножко. Говорят, все случится в июне-июле, ведь в этот период Марс войдет в знак Тельца. Бои будут очень активными.

Таким прогнозом поделилось сразу несколько астрологов

Все они отмечают, что в начале лета будет управлять всем Марс – бог войны. В сумме со знаком Тельца это настоящая движущая сила. И к счастью, она будет на стороне украинцев. Не обойдется увы и без разрухи. Ракетные удары по всей стране, особенно по западным регионам, будут наблюдаться ежедневно. На востоке страны будут продолжаться тяжелые бои с многочисленными потерями. Но уже в конце июня на стороне Вооруженных Сил Украины будет большое преимущество.



Астрологи отмечают, что на сегодняшний день в Украине нет безопасного места. Раньше таким считалось Закарпатье, но сейчас и оно под угрозой о чем свидетельствует недавний “прилет” в одном из горных городков.

Прогнозы политических экспертов и астрологов совпадают

К слову, те прогнозы, которые составляют астрологи ориентируясь на звезды и планеты, и прогнозы, которые мы слышим от военных экспертов, частично совпадают. Мол “горячая” фаза и переломный момент действительно придутся примерно на июнь-июль, ведь к тому моменту Украина получит достаточное количество оружия и техники, чтобы начать активное контрнаступление и уничтожать врага по всей линии фронта.