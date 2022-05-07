Астролог розповів, коли ЗСУ почнуть активний контрнаступ по всій лінії фронту

Чимало екстрасенсів, астрологів та інших схожих експертів взялися прогнозувати можливу дату закінчення війни. Крім цього спеціалісти з астрології нерідко розповідають, коли трапиться той самий переломний момент і ЗСУ впевнено та активно відтіснятимуть ворога до кордонів. І якщо до закінчення війни чекати ще довго, а за попередніми астрологічними прогнозами все закінчиться лише через 1-2 роки, то до того самого переломного моменту ще зовсім трішки. Кажуть, все трапиться в червні-липні, адже в цей період Марс ввійде в знак Тельця. Бої будуть дуже активними.





Таким прогнозом поділилося одразу декілька астрологів

Всі вони зазначають, що на початку літа керуватиме всім Марс — бог війни. В сумі зі знаком Тельця — це справжня рушійна сила. І на щастя вона буде на боці українців. Не обійдеться на жаль і без розрухи. Ракетні удари по всій країні, особливо по західних регіонах, спостерігатимуться чи не щодня. На сході країни продовжуватимуться важкі бої з численними втратами. Але вже наприкінці червня, на боці Збройних Сил України буде велика перевага.

Астрологи зауважують, що станом на сьогодні в Україні немає безпечного місця. Раніше таким вважалося Закарпаття, але зараз й воно під загрозою про що свідчить нещодавній “приліт” в одному з гірських містечок.

Прогнози політичних експертів та астрологів збігаються

До слова, ті прогнози які складають астрологи орієнтуючись на зірки та планети, і ті прогнози, які ми чуємо від військових експертів, частково збігаються. Мовляв “гаряча” фаза і переломний момент дійсно припадуть приблизно на червень-липень, адже до того моменту Україна отримає достатню кількість зброї і техніки, щоб почати активний контрнаступ та знищувати ворога по всій лінії фронту.