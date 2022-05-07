Кавуни, помідори: названо ряд продуктів, якими цього року не вдасться поласувати

Херсонська область зараз перебуває у тимчасовій окупації, а Херсонщина, як відомо це регіон кавунів, помідорів та багатьох інших овочів і фруктів. Так як через війну тамтешнім аграріям не вдалося засіяти врожай, українці стикнуться з дефіцитом багатьох товарів. Помідори, ціни на які вже б’ють рекорди, буквально зникнуть з прилавків у деяких регіонах країни. Суттєво зменшиться на ринках й кількість кавунів. Зростуть ціни й на інші овочі та фрукти, адже більше 20% всього, що поступає в українські магазини надходило саме з південних полів.





Спостерігатиметься як дефіцит, так і профіцит деяких товарів

Та якщо овочі будуть в дефіциті, то наприклад, зерно навпаки. Україні вдалося засіяти доволі велику частку полів. З самого початку планувалося, що більша частина врожаю піде на експорт. Але якщо морські порти й надалі будуть заблокованими, то в Україні спостерігатиметься справжній зерновий колапс. Ціни на зерно можуть обвалитися, що дуже погано відобразиться на доходах аграріїв, і загалом на бюджеті країни.

В профіциті найближчим часом буде і соняшникова олія. Зараз в Україні є великі її запаси, адже знову ж експорт тимчасово неможливий. А так, як олія не може довго зберігатися, то її потрібно буде швидше збувати на внутрішньому ринку. Однак тут кажуть, ціна зміниться лише для оптових закупівель. Роздрібна вартість залишиться незмінною.

Ціни на продукти харчування продовжать рости

Все надто взаємозв’язано, і допоки в Україні триває війна, допоки катастрофічно не вистачає палива, а ще на нього рекордно висока вартість, доти зростатимуть ціни й на все інше. Логістика ускладнена, електроенергія дорога — деякі підприємці скаржаться, що заледве виходять в нуль, тож фінансового полегшення найближчим часом чекати не варто.