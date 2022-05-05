Стало відомо, чому на деякі Xiaomi не приходить оновлення до MIUI 13

Ми регулярно висвітлюємо останні новини щодо оновлення смартфонів Xiaomi, Poco та Redmi до свіжих версій прошивок MIUI. Однак деякі читачі скаржаться, що незважаючи на анонси прошивок з боку китайців, оновлення можуть довго не приходити на їх пристрої.





Найчастіше це пов’язано з тим, що користувач не розуміє політику поширення апдейтів. Коли Xiaomi анонсує вихід нової версії прошивки, це не означає, що цього ж дня вона з’явиться на всіх смартфонах. Під виходом оновлення мається на увазі початок його розповсюдження на пристроях у Китаї, а регіональні версії прошивок починають розсилати значно пізніше. І розповсюджуються вони хвилями. Тобто спочатку апдейт приходить на одну порцію телефонів, потім на іншу тощо.

Майже на всіх пристроях Xiaomi стоїть автоматичне завантаження оновлень, тому при доступності нової версії інтерфейсу, вона завантажується сама і користувачеві не доведеться виконувати жодних додаткових маніпуляцій.

Якщо ж ви хочете отримувати оновлення якнайшвидше, зайдіть в «Налаштування», перейдіть до розділу «Про телефон» і знайдіть там «Налаштування оновлення». У ньому треба поставити тумблер навпроти “Отримувати оновлення раніше” в активне становище. Так на ваш пристрій будуть завантажуватися ранні версії оновлень, але врахуйте, що іноді вони можуть містити некритичні баги.