Деньги исчезают на глазах: клиентам Привата и Ощада приходят опасные сообщения

Полномасштабная война в Украине вызвала очередной всплеск активности мошенников. В частности, недавно стало известно об очередной афере киберпреступников. На этот раз в опасности оказались клиенты двух крупных государственных банков – Ощад и Приват. Владельцам карточек этих финучреждений начали приходить странные сообщения. Что написано в этих сообщениях и чем они угрожают получателям?





Детали нового вида мошенничества рассказала в своем Telegram Людмила Денисова, уполномоченный представитель Верховной Рады по правам человека. По ее словам, сообщения украинцам присылают с электронных адресов, похожих на официальные, а именно: oschadbank@vts.ua, privat24@vts.ua и privat24@gi.ua.

В этих сообщениях получателя просят перейти по ссылке, чтобы просмотреть какие-либо детали платежа или обновить состояние своих счетов. Однако переходить по такой ссылке ни в коем случае нельзя. Иначе пользователь сам предоставит мошеннику доступ к своим деньгам.

Обычно ссылки, которые преступники размещают в таких сообщениях, имеют целью завладеть личными данными пользователя. Затем с помощью полученных данных, например пароля или электронной почты клиента банка, вор заходит в его личный кабинет и присваивает средства. Случаются даже случаи оформления кредита на имя обманутых клиентов, или снятия с карты всего кредитного лимита.

В своем обращении, опубликованном в Telegram, Денисова также призвала украинцев будть очень внимательными, не открывать подозрительные сообщения и тем более не переходить по сомнительным ссылкам. Ведь мошенники умело пользуются человеческими слабостями и охотно спекулируют в своих аферах даже болезненной для всех граждан Украины темой войны.

Стоит заметить, что сейчас киберпреступники массово обворовывают украинцев, прикрываясь именем благотворительных организаций или притворяясь волонтерами. Поэтому правоохранительные органы просят граждан проверять все фонды и отдельных благотворителей, прежде чем отправлять им свои деньги.